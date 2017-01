Van Gaal krijgt nog jaar salaris van Man U

Normaal gezien zal hij niet meer werken, maar Louis van Gaal (65) krijgt wel nog een jaar het loon van een actieve toptrainer. Dat bevestigde de Nederlander op het gala van BID10 – een congres in Scheveningen rond het thema Big Improvement Day – waar hij een prijs voor zijn hele carrière mocht ontvangen. “Ik word nog een jaar heerlijk doorbetaald”, luidde het. “En dat is niet mis, hoor, dat salaris. Alleen mag ik geen uitgebreide interviews geven. Al wil ik wel zeggen dat ik trots ben dat ik op het eind van mijn periode bij Manchester United nog de FA Cup gewonnen heb. Met mijn hoofd in een galg, door toedoen van de Engelse media. Dat maakt die FA Cup in mijn ogen zo’n fantastische prijs. Misschien wel de grootste prestatie uit mijn carrière.”