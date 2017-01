Nieuwe trainer Stuivenberg: “Ik kan alleen maar trots zijn op de manier waarop we spelen”

De bekerwedstrijd tegen KV Oostende was het debuut voor Genk-trainer Albert Stuivenberg. “Ik kan alleen maar trots zijn,” zegt hij in een eerste reactie. “De aantrekkelijkheid van het spel is erg belangrijk voor ons.

Albert Stuivenberg is ondanks de vele gemiste kansen een tevreden man. “De manier waarop we spelen, zo dominant, dat maakt me echt trots. Iedereen weet dat we meer dan één keer hadden moeten scoren vandaag. Diegenen die kansen misten weten ook wel dat het beter moet, maar ik heb vooral veel doelpogingen zien.”

Foto: JEFFREY GAENS

KV Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe is teleurgesteld. “We kunnen veel beter voetballen dan we vandaag getoond hebben. Veel te veel balverlies, zo gaat het natuurlijk niet. Dat tegendoelpunt deed pijn, maar ik ben tevreden dat het 1-1 gebleven is. Voetballend liep het niet lekker vandaag.”