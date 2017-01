Invaller Benteke doet spel kantelen en loodst Crystal Palace persoonlijk naar volgende ronde FA Cup

Het zag er even erg slecht uit voor Crystal Palace, dat 1-0 achter stond tegen derdeklasser Bolton Wanderers. Een invalbeurt van Rode Duivel Christian Benteke bracht daar verandering in: hij scoorde twee belangrijke goals en loodste het Engelse team zo naar de volgende ronde van de FA Cup. De wedstrijd eindigde op 2-1.

Bolton kwam even na de rust op voorprong, wanneer Henry thuisdoelman Speroni klopte. Toen Crystal Palace op het uur nog altijd tegen een achterstand aankeek, bracht coach Sam Allardyce Benteke op het veld. Een gouden wissel zo bleek, want nauwelijks een kwartier later had de Rode Duivel in zijn eentje de scheve situatie rechtgezet. ‘Big Ben’ schonk zijn team zo een confrontatie met Manchester City in de volgende ronde.

Met Steven Defour bij de thuisploeg en Jason Denayer en Adnan Januzaj bij de bezoekers stonden in het duel tussen Burnley en Sunderland drie Belgen aan de aftrap. Goals van Vokes (44.) en Gray (83.) zorgden voor een 2-0 zege voor Burnley. Defour en co mogen zich dus opmaken voor de vierde ronde van ‘s werelds oudste voetbaltoernooi.