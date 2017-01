Transfer Belfodil springt af: Standard loopt 12 miljoen euro mis

De miljoenentransfer van Standard-spits Ishak Belfodil (25) naar Everton gaat niet door. De ­onderhandelingen tussen de drie partijen zijn definitief ­afgesprongen. Goed nieuws voor trainer Aleksandar Jankovic, want zijn beste speler blijft nu tot het einde van het seizoen in Luik. Standard loopt wel 12 miljoen euro mis.

Ishak Belfodil naar Everton, de afhandeling van de deal leek slechts een formaliteit. Maar gisteren werden de onderhandelingen definitief gestaakt. De twee clubs bereikten vorige week nochtans een principeakkoord over de transfersom, maar er waren twijfels binnen Everton. Anders dan technisch directeur Steve Walsh zou trainer Ronald Koeman ­helemaal niet zo overtuigd zijn van Belfodil. De Nederlander had negatieve signalen opgevangen over het karakter van de Algerijn, die in zijn carrière een moeilijk parcours heeft afgelegd. Walsh drukte echter door. Al twee maanden geleden maakte hij zijn interesse kenbaar en Belfodil had zelfs al een verkennend gesprek met enkele bestuursleden van de Toffees.

De Engelsen wilden dus een deal, maar wel een op hun voorwaarden. Dat wil zeggen door de juiste tussenpersonen (makelaars) erbij te betrekken. De makelaars van Belfodil konden het machtsspelletje van de Engelsen niet appreciëren en daardoor liepen de onderhandelingen vertraging op. Uiteindelijk bleek het een van de redenen voor het afketsen van de transfer. De voorbije dagen werd het namelijk stil vanuit Liverpool. Het hoefde niet meer zo nodig voor Everton, dat zondag met 4-0 gehakt maakte van Manchester City. Finaal werd de transfer volledig afgeblazen.

Voor Belfodil is het afspringen van de transfer uiteraard een teleurstelling. Na vier maanden Standard had hij zich opgewerkt van vrije speler tot target van een subtopper in de Premier League. Zijn Engelse droom kan weer even in de ijskast. Zondag tegen Club Brugge is hij er gewoon bij.

Fulham duwt door voor Cissé

In het kielzog van Adrien Trebel zou er ondertussen nog een middenvelder Standard kunnen verlaten. Het Engelse Fulham bracht gisteren een nieuw bod van 2,5 miljoen euro uit op Ibrahima Cissé (22). Het eerste bod van de club van ex-STVV’er Denis Odoi en voormalig KRC Genk-speler Neeskens Kebano bedroeg net iets minder dan twee miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of Standard het bod zal accepteren. De speler zelf ziet de overgang wel zitten.