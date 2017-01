Obama laat WikiLeaks-klokkenluidster Chelsea Manning vervroegd vrij

De Amerikaanse president Barack Obama kort de celstraf van WikiLeaks-klokkenluidster Chelsea Manning fors in, zo laat het Witte Huis dinsdag weten. Ze werd veroordeeld tot 35 jaar, maar zal op 17 mei vrijgelaten worden.

Chelsea Manning staat op de lijst van 273 mensen die gratie of strafvermindering krijgen. Ze diende - toen nog als man en onder de naam Bradley Manning - in het Amerikaanse leger in Irak toen ze 700.000 geheime militaire documenten doorspeelde aan WikiLeaks.

Ze werd in augustus 2013 voor die actie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, wegens verraad en spionage. Intussen zit ze al meer dan zes jaar opgesloten in de militaire gevangenis in Fort Leavenworth.

"Overwinning"

WikiLeaks reageert opgetogen op de aankondiging dat Chelsea Manning vervroegd vrijkomt. Op Twitter speekt de organisatie van "een overwinning".

Ook Amnesty International reageerde op de vrijlating, en noemt het "een te late maar positieve stap voor de mensenrechten". "President Obama heeft haar straf terecht ingekort, maar het is veel te laat. Het is schandalig dat ze jarenlang wegkwijnde in de gevangenis, terwijl degenen over wie de informatie ging nog steeds niet voor de rechter werden gebracht", zei Margaret Huang, de directrice van de Amerikaanse afdeling van de organisatie in een verklaring.

Amnesty International ijverde ook voor de vrijlating van klokkenluider Edward Snowden, en verzamelde daarvoor meer dan een miljoen handtekeningen. Enkele dagen geleden liet het Witte Huis echter weten dat Snowden 'veel en veel gevaarlijker is' dan Manning.