Het blijft winters koud, maar het kwik begint stilaan te stijgen

Dankzij hogedrukgebieden is de kans op neerslag deze week klein. Koude lucht houdt de temperaturen laag met nachtvorst, vanaf vrijdag komen meer wolken en gaat het minder hard vriezen.

Vandaag beginnen we op de meeste plaatsen met veel zon. In het ­zuiden van het land is er kans op mist of lage­ ­bewolking met wat sneeuwvlokken. In de loop van de dag trekken af en toe wolkenvelden over Vlaanderen. Het blijft koud met maxima rond het vriespunt. De wind waait zwak uit het noordoosten.

Vannacht krijgen we over het noorden van het land eerst nog vrij veel wolkenvelden, maar later worden de opklaringen breder en duikt het kwik overal onder nul. Zo komen we dan uit bij minima rond -5 graden.

Donderdag blijven we in dat rustige weer met zonneschijn, maar ­opnieuw kunnen vooral over het noorden van het land soms enkele ­wolkenvelden passeren. De maxima komen al wat hoger en gaan tot 4 graden.

Vrijdag sijpelt iets vochtigere lucht tot bij ons en mogen we over Vlaanderen veel bewolking verwachten. Vooral in het zuiden van het land blijft het zonniger. En dat zal ook dit ­weekend het geval zijn. ­Terwijl het mooie sneeuwlandschap in de ­Ardennen schittert in de zon, zorgen wolken voor grijze tinten in de rest van het land.