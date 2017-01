Boetes voor coach Cedomir Janevski (Waasland-Beveren) en Westerlo

De Geschillencommissie voor het profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een week schorsing met uitstel en 400 euro boete opgelegd aan Cedomir Janevski, de coach van Waasland-Beveren, naar aanleiding van incidenten in de thuismatch tegen STVV (20 december). Westerlo moet een boete van 1.000 euro (waarvan 500 euro effectief) betalen, omdat supporters zich op verplaatsing naar Excel Moeskroen misdroegen.

Janevski boekte op de voorlaatste speeldag voor de winterstop zijn eerste zege als trainer van Waasland-Beveren - het werd 3-1 op de Freethiel -, maar ging tijdens de partij wel in de clinch met vierde official Nathan Verboomen. Scheidsrechter Jonathan Lardot nam het incident tussen de Wase T1 en Verboomen op in zijn verslag, al oordeelde de commissie op basis van de tv-beelden dat dat verslag de feiten niet correct weergeeft. “Er kan geen sprake zijn van agressief gedrag, enkel van onrespectvol gedrag van Janevski tegenover Verboomen. Een trainer moet een scheidsrechter niet fysiek aanraken, ook al bedoelde hij dat niet agressief. Janevski ontkent overigens niet dat hij vroeg naar de leeftijd van Verboomen. Het gedrag van Janevski was ongepast”, verklaarde de Geschillencommissie de sanctie.

In het doelpuntenloze gelijkspel in Moeskroen gooiden supporters van Westerlo een gele rookbom op het terrein. Match Delegate Fernand Meese nam het incident, dat snel werd opgelost door de aanwezige stewards, op in zijn verslag. De Kemphanen kwamen zich voor het incident tijdens de degradatietopper niet verantwoorden in het bondsgebouw. “De feiten beïnvloedden de wedstrijd en zijn onaanvaardbaar”, stelde de Geschillencommissie.