Mali en Egypte blijven steken op gelijkspel in Afrika Cup

Mali en Egypte hebben elkaar dinsdagavond in het Gabonese Port-Gentil in evenwicht gehouden tijdens hun eerste match in groep D van de Africa Cup. De partij werd afgefloten zoals ze begon: 0-0.

In een wedstrijd waarin beide verdedigingen de bovenhand hadden op de aanvallers, was de invalbeurt van de Egyptische tweede doelman Essam El-Hadary, die de geblesseerde titularis Ahmed El-Shenawy na 25 minuten verving, de opvallendste gebeurtenis. El-Hadary, die afgelopen zondag zijn 44e verjaardag vierde, wordt de oudste speler die ooit op een eindfase van de Africa Cup voetbalde. De keeper, die in zijn carrière maar liefst viermaal het toernooi won (1998, 2006, 2008 en 2010) stoot zijn landgenoot Hossam Hassan van de troon, die in 2006 39 jaar, vijf maanden en 24 dagen was toen hij in een Africa Cup-duel aantrad.

Bij Mali speelde Mamoutou N’Diaye (Antwerp) de hele match, terwijl Kalifa Coulibaly (AA Gent) negentig minuten op de bank bleef. Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen) maakte de wedstrijd vol bij de Egyptenaren.

Eerder op de dag klopte Ghana, op de vorige editie in 2015 de verliezende finalist, Oeganda met 1-0. In de stand in groep D staat Ghana na een speeldag alleen op kop met drie punten, gevolgd door Mali en Egypte met elk één punt. Een puntenloos Oeganda is laatste.