Rechter fluit Francken opnieuw terug: uitwijzing asielzoekers tegengehouden

België mag drie jonge en alleenstaande Afghaanse mannen onder geen beding terugsturen naar Bulgarije. Dat heeft een Vlaamse rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in drie afzonderlijke arresten beslist.

De rechter blokkeert daarmee de uitvoering van de spelregels van het Europese asielbeleid. Dat zegt dat vluchtelingen asiel moeten vragen in het land waar ze Europa binnenkomen. En hier was dat overduidelijk Bulgarije. De vingerafdrukken van de jonge Afghanen waren er bekend, de drie hadden er asiel gevraagd voor ze naar België doorreisden. Bovendien was Bulgarije bereid om de drie weer op te nemen.

Maar volgens de rechter is de opvang van asielzoekers in Bulgarije ondermaats en kunnen ze er niet rekenen op een eerlijke afhandeling van hun asiel. Een opvallend precedent, ook al omdat het hier niet om “kwetsbare profielen” gaat, maar om gezonde en alleenstaande mannen.

In een reactie laat staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten dat de Dienst Vreemdelingenzaken toch zal blijven proberen om mensen terug te sturen naar Bulgarije.