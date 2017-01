Vriendin van Steven Van Herreweghe leert u binnenkort klussen op televisie

Marcel Vanthilt (59) geeft vanavond met een wilde haal de aftrap van ­Wonen.tv, een nieuw programma over alles wat met wonen te maken heeft. Maar er is ook een rol weggelegd voor Katrien Vanderlinden (30), de vriendin van Steven Van Herreweghe (39).

Katrien Vanderlinden dook eerder al op in een aflevering van het programma Ons Eerste Huis. In Wonen.tv geeft ze nu tips om wonen en klussen aangenamer te maken. Katrien is regisseur en art director en startte een bloeiend bedrijfje op dat muurschilderingen op maat maakt.

“Het is niet mijn ambitie om de nieuwe doe-het-zelfgoeroe van Vlaanderen te worden”, zegt ze. “Ik ben gewoon dol op tips waarvoor je niet naar de winkel hoeft te hollen”, zegt ze. “Ik vind die tips op sociale media als Pinterest, maar ook bij mijn eigen grootouders. Zo zat in de gereedschapskist van mijn grootvader altijd een kaars. Als je eerst met een kaars over de zaag wrijft, gaat het zagen in hout veel vlotter. Nog zo’n eenvoudige tip: een plug krijg je dikwijls heel moeilijk uit een muur. Draai er gewoon een kurkentrekker in en voilà.”

Deuk opvullen

Dan is er nog de tip waarmee ze al veel kennissen blij ­gemaakt heeft. “Heel herkenbaar voor velen: een deuk in het parket of in een houten trap. Giet wat ­water in de deuk, leg er papier of een handdoek op en ga erover met een heet stoomstrijkijzer. Het hout zwelt en vult vanzelf de deuk weer op. Zeker eens proberen, het werkt echt.”