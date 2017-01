Mama’s Jasje ‘vereerd’ door lofzang van Philippe Geubels

“Beter dan The Beatles”: zo omschreef Philippe Geubels de groep Mama’s Jasje gisteravond in het Eén-programma Het Huis. Zanger Peter Van Laet (49) is geflatteerd door de lofzang van de stand-up­comedian. Hij zingt de hit Zo Ver Weg nog altijd.

Philippe Geubels outte zich als zware fan van Mama’s Jasje, de groep rond Peter Van Laet die in 1989 het licht zag.

“Dit geeft moed”, zegt Peter Van Laet, zanger van Mama’s Jasje. Foto: ISOPIX

Geubels zong zelfs Mama’s Jasjes grootste hit, Zo Ver Weg. Een compliment, zegt Peter Van Laet. “Ik ken Philippe Geubels niet persoonlijk, maar dit geeft moed.” Het liedje Zo Ver Weg, ideaal om een slow op te dansen, komt niet uit Peters koker. “Ben ­Destrycker, onze eerste gitarist, heeft het geschreven. Hij schreef ook Teken van Leven.”

De groep Mama’s Jasje is vernoemd naar de drummer die de jas van zijn moeder droeg toen het viertal bij een optreden in Dworp naamloos aan de start verscheen, en bestaat nog steeds, maar in een andere bezetting. De song Zo Ver Weg bracht Peter vorig weekend nog, op de nieuwjaarsdrink van de stad Hasselt. “Ik begin meestal met dat nummer. Omdat het een visitekaartje is. En omdat iedereen het kent, ook jonge gasten van achttien. Dat heb ik gemerkt op de kerstmarkt in Leuven. Het gekke is dat ik het destijds een van onze mindere nummers vond. Ik heb heel hard ongelijk gekregen.”

Peter Van Laet treedt nog bijna wekelijks op, maar heeft nu ook een voltijdse baan: hij werkt voor een bedrijf dat eiken bijgebouwen plaatst. “We zijn aan een nieuwe plaat bezig en er ligt een single klaar om uit te brengen. Wellicht brengen we die uit als Mama’s Jasje, maar dat staat nog niet vast. Ik ben in elk geval blij met de aandacht van Philippe Geubels. Ik heb gisteravond een flesje wijn opengetrokken.”