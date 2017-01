Slachtoffers 22 maart voelen zich in de steek gelaten: “De facturen blijven zich opstapelen”

Ze overleefden de aanslag in het metrostation van Maalbeek, maar sindsdien hebben Rosine (30) en John (32) financiële problemen. De beloofde hulp bleef uit. “Tientallen slachtoffers zitten in dezelfde situatie”, zegt Philippe Vansteenkiste van de vzw V-Europe, die alle slachtoffers groepeert. Woensdag spreekt hij het parlement toe. “De overheid moet stoppen met te zeggen dat alles in orde gekomen is.”

John weet dat hij en zijn vriendin Rosine door het oog van de naald gekropen zijn. Ze overleefden de aanslag in metrostation Maalbeek, maar daar eindigde hun geluk. Na de fysieke strijd ­begon het gevecht met het papier.

“In het begin leek alles prima te werken. We kregen financiële noodhulp: 5.000 euro voor Rosine en 15.000 euro voor mij. Maar de medische facturen bleven zich opstapelen”, zegt John.

“De verzekering van de werkgever van Rosine deed wat verwacht werd. Maar ik ben zelfstandig architect, en ik moest contracten laten varen. Zolang de definitieve schade niet bepaald is, wil de verzekeraar van de MIVB mij ook niet uitbetalen. En op onze vraag aan de overheid om bijkomende noodhulp te krijgen, hebben we nooit een antwoord gekregen.”

Slachtoffers niet gehoord

Ze hadden net een huis gekocht dat ze aan het verbouwen waren. “We moeten nu dus ook een appartementje huren, bovenop de dokterskosten, ­onze lening en alle andere rekeningen. Dat zijn enkele duizenden euro’s per maand.”

“Dat verbaast ons niet. Er zijn tientallen slachtoffers die in dezelfde situatie zitten zoals John en Rosine”, zegt Philippe Vansteenkiste. Hij verloor bij de aanslag in Zaventem zijn zus ­Fabienne, die als incheckagent voor Aviapartner in de vertrekhal werkte.

Uit onvrede met de situatie, richtte Vansteenkiste eind vorig jaar samen met zijn schoonbroer de vzw V-Europe op, die de slachtoffers van de aanslagen verenigt. Woensdag spreekt hij de parlementaire onderzoekscommissie toe die de aanslagen onderzoekt.

“De parlementsleden besloten in een eerste rapport dat de hulpverlening prima gewerkt had. Zonder de slacht­offers te horen. We hebben aange­drongen dat ze ook naar ons zouden luisteren. Veel families krijgen geen hulp. De overheid moet ophouden met te zeggen dat alles in orde is.”

“Iedereen is op een andere manier getroffen. Het gaat lang niet altijd om financiële zorgen. Bijna iedereen is bijvoorbeeld voltijds met papierwerk bezig. Er is een gebrek aan coördinatie en communicatie tussen de overheidsdiensten, waardoor we altijd weer bij elke dienst apart moeten aankloppen”, aldus Vansteenkiste.