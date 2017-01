Darcis mept zich naar derde ronde op Australian Open, titelverdedigster heeft (opnieuw) drie sets nodig

Steve Darcis (AT9 71) heeft zich woensdag in Melbourne verzekerd van een ticket voor de derde ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Ook het Zwitserse duo Roger Federer é Stan Wawrinka plaatste zich, net als ’s werelds nummer één bij de vrouwen Angelique Kerber. Al ging dat bij die laatste niet bepaald van een leien dakje.

Steve Darcis klopt Schwartzman en mag naar derde ronde

De 32-jarige Darcis klopte in de tweede ronde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 54) in vier sets, na 2 uur en 32 minuten stonden de 6-3, 6-3, 2-6 en 6-4 setstanden op de tabellen. Voor de Luikenaar, de Belgische nummer twee, is het de eerste keer dat hij de derde ronde bereikt Down Under, daarin wacht de als veertiende geplaatste Australische publiekslieveling Nick Kyrgios (ATP 13) of de Italiaan Andreas Seppi (ATP 89).

Maandag al was Darcis erin geslaagd een allereerste zege ooit te boeken op de hoofdtabel in Melbourne, hij klopte toen de Australische thuisspeler Sam Groth (ATP 162) met 3-6, 6-3, 6-2 en 6-2. In ronde twee mocht ‘Shark’ de baan op tegen de acht jaar jongere Schwartzman, die in zijn openingsduel verrassend de maat had genomen van de als 22e geplaatste Uruguyaan Pablo Cuevas (ATP 22).

Darcis nam in hun eerste onderlinge confrontatie een uitstekende start tegen Schwartzman en won sets één en twee met 6-3. De derde manche moest hij aan de Argentijn laten, in de vierde set nam de Luikenaar het commando echter opnieuw over. Zijn volgende opponent is nog niet bekend, maar dat wordt naar alle waarschijnlijkheid veertiende reekshoofd Kyrgios.

Donderdag komt er met David Goffin (ATP 11) nog een tweede Belgische man in actie in de tweede ronde, het elfde reekshoofd ontmoet de Tsjechische veteraan Radek Stepanek (ATP 102).

Zwitsers Federer en Wawrinka blijven foutloos

Verder plaatsen Roger Federer (ATP 17) en Stan Wawrinka (ATP 4) zich zonder setverlies voor de derde ronde. Viervoudig winnaar Federer, pas het zeventiende reekshoofd Down Under, rekende met 7-5, 6-3 en 7-6 (7/3) af met de Amerikaan Noah Rubin (ATP 200). De als vierde geplaatste Wawrinka, die maandag nog vijf sets nodig had gehad om de eerste ronde te overleven, klopte de Amerikaan Steve Johnson (ATP 30) met 6-3, 6-4 en 6-4.

Federer won de Australian Open in 2004, 2006, 2007 en 2010 en schopte het daarnaast ook zevenmaal tot in de halve finales Down Under. Wawrinka pakte in 2014 de eindzege in Melbourne en bereikte een jaar later de halve eindstrijd. In de derde ronde botst Federer op het Tsjechische tiende reekshoofd Tomas Berdych (ATP 10), Wawrinka ontmoet de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 43) of de Serviër Viktor Troicki (ATP 35).

Roger Federer Foto: EPA

Kerber heeft opnieuw drie sets nodig

Bij de vrouwen verzekerde ‘s werelds nummer één Angelique Kerber verzekerde zich van een plaats in de derde ronde van de Australian Open. Net als in haar eersterondepartij liep het voor de titelverdedigster echter opnieuw niet van een leien dakje, in het Duits onderonsje met Carina Witthoeft (WTA 89) had ze woensdag drie sets nodig om de partij naar zich toe te trekken. Na twee uur en acht minuten stonden de 6-2, 6-7 (3/7), 6-2 setstanden op het scorebord.

Kerber, die in ronde één met 6-2, 5-7 en 6-2 de maat had genomen van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 51), bezorgde zichzelf zo een mooi verjaardagsgeschenk, uitgerekend woensdag vierde ze immers haar 29e verjaardag. In de derde ronde treft ze de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 58), zij verraste de als 27e geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 29).

Angelique Kerber Foto: EPA

Flipkens en Errani bereiken tweede ronde dubbelspel

Kirsten Flipkens plaatste zich samen met Sara Errani voor de tweede ronde van het dubbelspel. De Belgisch-Italiaanse tandem was in de eerste ronde te sterk voor de Australische Daria Gavrilova en de Russin Daria Kasatkina, het werd 6-2 en 6-4 na 1 uur en 25 minuten.

In ronde twee krijgen Flipkens en Errani met de tweede reekshoofden taaie opponentes voor de kiezen, ze moeten de baan op tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova. Die laatste (WTA 61) was dinsdag in het enkelspel nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Yanina Wickmayer (WTA 60). Ook Flipkens (WTA 70) verloor dinsdag in het enkelspel, de Kempense ging in de eerste ronde met 7-5 en 6-2 onderuit tegen de als negende geplaatste Britse Johanna Konta (WTA 9).