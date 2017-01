Ze wilden een nieuw snufje van hun Tesla uittesten, maar strandden in de woestijn

Ryan Negri uit de Amerikaanse staat Nevada had zich zijn zaterdag wel anders voorgesteld. Hij besloot een ritje te maken met zijn Tesla, maar liet zijn sleutels thuis. De auto heeft immers een snufje waarmee je hem met je smartphone kan openen en geen fysieke sleutel meer nodig hebt. Er was maar één probleem.

Wie een Tesla Model S bezit, kan de bijhorende mobiele app downloaden en heeft nadien in principe zijn sleutel niet meer nodig om de auto te openen of te starten. Ryan besloot het vorig weekend eens uit te testen en een ritje te maken. De app werkte, hij startte zijn wagen en zo’n 10 kilometer later zat hij met zijn vrouw en twee honden al in Red Rock Canyon, een woestijn vlakbij Las Vegas.

Voordat ze rechtsomkeer maakten, moest Ryan de hondenbedjes achterin nog even bijstellen. Hij legde de wagen even stil, maar dat bleek een slecht idee. In de woestijn is geen gsm-ontvangst en ook de wagen heeft een mobiel signaal nodig om de instructies van de app binnen te krijgen. Daar stonden ze dan, in het midden van de woestijn, met hun hypermoderne, maar stilstaande wagen.

Uiteindelijk begon Ryans vrouw Amy dan maar te lopen op zoek naar een gsm-signaal. Na drie kilometer had ze beet en kon ze een vriend bellen en vragen hen op te pikken. “Die sleutel heb ik voortaan altijd bij me als ik nog eens een ritje maak”, besluit Ryan in een Instagrampost.