Dit mogen we vrijdag verwachten van de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten

De voorbije dagen werd er in Washington al duchtig gerepeteerd voor de inauguratie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten. Maar wat is die inauguratie eigenlijk? Waar mogen we ons aan verwachten?

Stand-ins oefenden afgelopen weekend al de plechtigheid van de inhuldiging van Trump als nieuwe president. Een man in een zwarte jas en rode stropdas stond voor het Capitool, met zijn rechterhand in de lucht. Die man was de 53-jarige Greg Lowery. Greg mocht Donald Trump ‘naspelen’ omdat die ongeveer even groot is als Trump.

Greg Lowery speelt Trump tijdens de repetities. Foto: EPA

Nu was het nog de beurt aan Greg, maar vrijdag zal Trump voor het Capitool staan, met zijn rechterhand in de lucht en zijn linkerhand op de Bijbel.

WAT IS DE INAUGURATIE? Het woord ‘inauguratie’ is afkomstig van het Latijnse ‘inauguratio’, wat ‘plechtige ceremoniële inwijding op een moment dat de voortekenen gunstig zijn’ betekent. Tijdens de inauguratie wordt de nieuwe president van Amerika, in dit geval de Republikein Donald Trump, ingehuldigd.

Tijdens de plechtigheid wordt de inaugurele reden uitgesproken. Daarmee worden de jaren van de presidentiële ambt van Trump waarin hij het land zal bedienen ingeluid. En met die inaugurele reden aanvaardt Trump ook het ambt.

Het gaat om de 58e presidentiële inauguratie in de VS.

WANNEER VINDT DE INAUGURATIE PLAATS? De inhuldiging van de nieuwe president vindt traditioneel plaats op 20 januari. Of dat is alleszins toch het geval sinds Franklin D. Roosevelt in 1937 beëdigd werd als president. Voordien gebeurde die inauguratie op 4 maart. De belangrijkste ceremonies beginnen ‘s morgens al in het Witte Huis. De inauguratie eindigt met meerdere Inauguratie Bals verspreid over heel Washington. Trump zal de eed afleggen op de middag. Dat is 18 uur Belgische tijd.

Donderdagavond werd Inauguratie-dag al ingezet met een ‘Make America Great Again!’-concert aan het Lincoln Memorial. Het concert wed afgesloten met een groots vuurwerk.

WAT GEBEURT ER OP INAUGURATIE-DAG? De ochtend van Inauguratie-dag gaan Trump en Mike Pence samen met hun families naar een kerkdienst in het St. John’s Episcopal, vlakbij het Witte Huis.

Als een van zijn laatste taken heeft president Obama deze week nog gratie geschonken aan een aantal gevangenen voor hij president af is. Nog een ‘taak’ voor Obama op Inauguratie-dag: een briefje achterlaten voor Trump in het Witte Huis met daarop een boodschap voor zijn opvolger.

Trump en Obama drinken daarna nog koffie of thee op het Witte Huis.

De huidige president, Obama, en de president-elect, Trump, zullen daarna samen richting het Capitool trekken voor de eigenlijke inauguratie.

Mike Pence Foto: REUTERS

Daar zal eerst vice-president Mike Pence ingehuldigd worden. Daarna is het de beurt aan Trump.

Wanneer Trump ook officieel president is, zullen Obama en zijn familie met een helikopter weggevlogen worden uit Washington. Dat gebeurt al sinds de inauguratie van Gerald Ford in 1977.

Trump zal daarna lunchen met het Congres (een traditie sinds president Dwight D. Eisenhower), om vervolgens deel te nemen aan de inauguratie-parade. Die gaat onder andere via de Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis, met langs de kant supporters en tegenstanders van de nieuwe president. In totaal zullen er zo’n 8.000 mensen deelnemen aan de parade, waaronder scouts, agenten en veteranen. De parade duurt ongeveer anderhalf uur.

Militairen repeteren voor de parade Foto: REUTERS

Tijdens al die plechtigheden zijn verhuizers volop in de weer om de spullen van Obama weg te halen uit het Witte Huis en die van Trump te installeren.

‘s Avonds zullen Trump en zijn echtgenote en vice-president Pence en zijn echtgenote meerdere Inauguratie Bals bezoeken.

WAT GEBEURT ER TIJDENS DE INAUGURATIE ZELF? Het belangrijkste gedeelte van de inhuldiging is het moment waarop Trump de eed aflegt. Hij spreekt die eed uit op een platform voor het Capitool. Dat is de zetel van de volksvertegenwoordigers van de Verenigde Staten. De eed wordt afgenomen door John Roberts, Opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

het Capitool in Washington Foto: AP

Volgens de Amerikaanse grondwet moeten dat volgende woorden zijn: I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States (“Ik zweer plechtig dat ik getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen en dat ik naar mijn beste vermogen de grondwet van de Verenigde Staten zal bewaren, beschermen en verdedigen.”)

"So help me God"

Daar voegen de presidenten traditioneel nog ‘so help me God’ aan toe. Na die eedaflegging zal de Marine Band van het Amerikaanse leger ‘Hail to the Chief’ spelen, gevolgd door 21 geweerschoten.

Daarna zal Trump een speech geven. Volgens zijn woordvoerder Sean Spicer zal die toespraak ongeveer twintig minuten duren. Eerder had Trump in een interview met Fox News al gezegd dat hij zijn voorganger in het Witte Huis, Barack Obama, en diens echtgenote Michelle zou bedanken in zijn speech.Spicer benadrukte overigens dat Trump de speech zelf geschreven heeft.

Net voor Donald Trump legt vice-president Mike Pence de eed af.

WIE KOMT ER NAAR DE INAUGURATIE? Hoewel het niet verplicht is, is het wel traditie dat de vertrekkende president de inauguratie bijwoont. Vorige presidenten George W. Bush en Bill Clinton zullen eveneens aanwezig zijn. Ook Hillary Clinton, echtgenote van Bill Clinton en voormalige tegenstandster van Trump tijdens de presidentsverkiezingen, zijn bij de plechtigheid.

Voormalig president Bill Clinton en Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton zullen aanwezig zijn op de inauguratie. Foto: AP

Omwille van zijn gezondheid zal George H.W Bush, de vader van George W. Bush, niet aanwezig zijn. Voormalig Democratisch president Jimmy Carter wel.

Daarnaast zijn traditioneel ook heel wat congresleden aanwezig, maar meerdere congresmembers, zowel Republikeinen als Democraten, hebben al aangegeven dat ze niet zullen komen naar de inhuldiging van Trump.

WIE ZAL ER ZINGEN? Onder andere Elton John, John Legend, Ice T, Kiss en Andrea Bocelli weigerden om op te treden voor Donald Trump, en ook nog heel wat andere sterren gaven aan dat niet te willen doen, zoals Kayne West, Celine Dion of Cher.

The Rockettes zullen wél optreden, net als het Mormoons Tabernacle Koor, die ook tijdens de vijf vorige inauguraties zongen. Het koor heeft 360 leden, maar één lid zal niet meedoen omdat het weigert te zingen voor Trump. Daarnaast staat ook Jackie Evancho op de lijst, een van de deelnemers aan de talentenjacht America’s Got Talent. Zij zal het Amerikaanse volkslied zingen om de inauguratie zelf te besluiten. Zangeres Beyoncé deed dat voor Obama 4 jaar geleden.

HOEVEEL KOST DAT ALLEMAAL? Er wordt verwacht dat alle feestelijkheden voor Inauguratie-dag over heel Washington zo’n 800.000 mensen op de been zullen brengen (ter vergelijking: 8 jaar geleden was dat voor Obama 1,8 miljoen). In totaal worden er ook 13.000 agenten en veiligheidsmensen ingezet om alles in goede banen te leiden. Geschat wordt dat dat alles samen, kosten voor de veiligheid, de parade, de concerten,… 200 miljoen dollar (ofwel 187 miljoen euro) zal kosten.

Michelle & Barack Obama op een van de Inauguratie Bals in 2009. Foto: AFP

EN WAT DAARNA? De 2 dagen na de inauguratie plant Donald Trump een weekendje vrij, iets wat nogal ongewoon is voor een president. In die twee dagen zal Trump mogelijk al meteen te maken krijgen met een grote tegenbeweging. Amerikaanse vrouwen- en mensenrechtenactivisten plannen namelijk een grote demonstratie. Vermoed wordt dat dit wel eens een van de grootste betogingen in de Amerikaanse geschiedenis zou kunnen zijn: er worden meer dan 100.000 aanwezigen verwacht op de Women’s March in Washington. Er wordt betoogt tegen ‘de administratie die alles waarin we geloven bedreigt’.

Heel wat Amerikaanse sterren, zoals Katy Perry, Scarlett Johansson, Evan Rachel Wood, Amy Schumer, Julianne Moore, Patricia Arquette of The National, hebben al bevestigd dat ze zullen meestappen in de mars of dat ze de demonstratie steunen. Ook in andere staten zal er betoogd worden. In totaal zullen er in het weekend na de inauguratie van Trump 300 demonstraties plaatsvinden. Dat geldt bovendien niet alleen voor Amerika. In een aantal andere landen wereldwijd werd ook al opgeroepen om op straat te komen. Zo zal er ook een soort van Women’s March plaatshebben in Brussel vrijdag, de dag waarop Trump wordt ingehuldigd.

En, niet onbelangrijk in deze tijden waarin sociale media niet meer weg te denken zijn: de officiële Twitter-account van de Amerikaanse president, de @POTUS-account (President of the United States) zal worden overgenomen door Donald Trump, die vermoedelijk ook nog zijn persoonlijke Twitter-account zal behouden.

Alle tweets van Obama zullen dan ook worden overgebracht naar de Twitteraccount @POTUS44, verwijzend naar het feit dat Obama de 44e president van Amerika was.

De nieuwe president neemt dus de Twitteraccount én alle volgers van die account over, maar niét de tweets. Hetzelfde geldt trouwens voor de andere officiële accounts, zoals die van de @VP (de vice-president van Amerika) en de @FLOTUS (First Lady of the United States).