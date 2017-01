TUI zoekt 260 cabin crew-medewerkers

Enerzijds zie je heel wat van de wereld. Anderzijds moet je ook wel hard werken. De job van steward(ess) – officieel: cabin crew-medewerker – zit in de lift. Bij TUI, dat in Oostende zowel kantoor als luchthaven gebruikt, zoeken ze er nog 260. We spreken met Elisabeth, al drie jaar cabin crew member. 'Elke dag is anders.'

330 vacatures in totaal. Zoveel vliegtuigpersoneel heeft TUI fly het komende zomerseizoen nodig. Het gaat om 260 cabin crew members op seizoensbasis en om 70 piloten. Die moeten in dienst zijn tegen de start van het toeristische zomerseizoen. Daarmee komt het personeelsbestand van TUI fly op 1.150 medewerkers. TUI fly is, naar eigen zeggen, de enige luchtvaartmaatschappij in België die vluchten aanbiedt vanuit alle Belgische luchthavens: Brussel, Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen.

Kandidaten moeten voor een job als cabin crew member geen relevante ervaring voorleggen. TUI fly, waarvan de vloot bestaat uit 25 vliegtuigen die 111 luchthavens verbinden, biedt zelf een opleidingstraject aan van acht weken. Deze bestaat uit drie onderdelen: theorie, training op de grond, training in de lucht. Bij de opleiding hoort ook een intensieve taalcursus.

Vermoeiend

Voor veel (jonge) mensen is de job van steward(ess) een droomjob. Elisabeth Van Lombergen, al drie jaar actief als cabin crew-medewerker bij TUI (het vroegere Jetair), doet haar job alvast dolgraag. Ze doet dan ook exotische bestemmingen aan zoals Mexico, de Caraïben en de VS. “Maar heel vaak vliegen we in Europa en komen we dezelfde avond terug. We slapen dus ook vaak in ons eigen bed”, lacht ze.

De job van Elisabeth volgt logischerwijs ook niet het klassieke ‘van 9-tot-5’-ritme. Ze werkt vaak op momenten dat anderen niet werken, en omgekeerd. 'In totaal werk ik 10 à 12 dagen per maand. Maar dat is erg gevarieerd. In de zomer is het bijvoorbeeld iets meer. Er zijn ook dagen dat ik stand- by sta, en dus beschikbaar blijf.'

Een specifieke vooropleiding had Elisabeth niet. Zelf studeerde ze bachelor office management. 'Maar uiteindelijk doe ik alles behalve op een kantoor zitten', antwoordt ze. Cabin crew member is namelijk best een fysisch vermoeiende job, maar dat deert haar niet. 'Ik ben liever fysiek moe dan mentaal. Want als je fysiek moe bent, kun je nadien gewoon goed uitrusten. Bij mentale vermoeidheid ligt dat moeilijker.'

Mooi hotel

Het belang van een cabin crew-medewerker kan niet worden onderschat. Op hun bestemming krijgen TUI-klanten een reisbegeleider. Zelf is Elisabeth het gezicht van TUI op de vlucht. 'Je moet mensen altijd de indruk geven dat ze welkom zijn op je vliegtuig. Zelf heb ik vroeger als toerist ook al vluchten gehad waar ik me niet welkom voelde, en dat is een groot verschil.' Elisabeth vindt niet dat haar job moeilijk is. 'Het moet in jou zitten. Ik ben van nature vriendelijk en optimistisch', stelt ze. 'We hebben ook een gevarieerde job. Elke dag en elke vlucht is anders.'

Zelf gaat Elisabeth ook nog met vakantie. 'En ja, dan neem ik ook nog het vliegtuig', lacht ze. In haar job als cabin crew member gebeurt het op verre bestemmingen ook wel dat ze enkele nachten kan blijven, vaak in een mooi hotel. 'Dat is aangenaam en goed om uit te rusten. Maar echte vakantie is dat nooit. Ook in zo’n hotel blijf je het gezicht van je reisorganisator.'