Voetballers mengen zich in discussie over ‘racistische’ Miss België: “Jij kunt België niet vertegenwoordigen”

Ook voetballers Hervé Kage en Thomas Meunier mengen zich in de discussie over de ‘racistische commentaar” van de nieuwe miss België. Romanie Schotte kwam in het oog van de storm terecht omwille van een foto met op de achtergrond een zwarte man. In een van de commentaren gebruikte Romanie de smiley van het ‘lachend kakske’. “Een ijsje met chocoladesmaak,” zo verdedigde Belgiës mooiste zich.

“Je commentaar is misplaatst, met een racistische en vernederende ondertoon,” zo begon de middenvelder van KV Kortrijk aan zijn pleidooi. “Een ijsje met chocoladesmaak, is dat je verdediging? Je hoeft maar ‘kaka’ in te typen op je iPhone om de smiley te vinden. België, een multicultureel land, laten vertegenwoordigen door een persoon zoals jij... betreurenswaardig”, zei de misnoegde middenvelder op Instagram.

Désolé, tes excuses ne sont pas fondées et acceptables et tu ne peux pas représenter un pays comme la Belgique et son histoire avec un tel manque de tact @missbelgium_official @romaniesss Een foto die is geplaatst door Herve Kage (@10kage_noe) op 17 Jan 2017 om 10:27 PST

Ook Rode Duivel Thomas Meunier haalt uit naar de nieuwe Miss België. “Ze doet het geweldig”, klonk het sarcastisch.