‘Boeren’ van Essevee maken kippenhok op het veld van KV Kortrijk

Derby’s tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk zorgen altijd voor spanning, en dat is deze keer niet anders. Fans van Essevee hebben een kip losgelaten op het veld van de Kortrijk. Het beestje zit in een zelfgemaakt hok aan de dug-out van de bezoekers.

In de nacht van dinsdag op woensdag gingen enkele fans van Zulte Waregem binnen in het Guldensporenstadion, om een waarschuwing achter te laten voor KV Kortrijk. “Watch out, Boeregem is coming,” zegt het spandoek, dat ‘de boeren’ samen met een kip achterlieten op het veld.

Ondertussen in dug-out 🐔🌾 bezoekers @ESSEVEELIVE ... Francky Dury zal dat zaterdag wel met de 😄 opruimen zeker? Mogen we eitjes houden? #dtv pic.twitter.com/scsED2nLFa — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 18, 2017

Plaagstoten naar aanloop van de derby zijn niet vreemd voor de Zuid-West-Vlamingen. Bij de verplaatsing naar Waregem in september pasten enkele Kortrijk-fans de wegwijzers op de snelweg aan naar ‘Boeregem’.