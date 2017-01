Vossen: “Vanhaezebrouck zei dat ik eerste klasse niet aankon”

Meer dan honderd competitiedoelpunten in eerste klasse, een titel met Racing Genk, goals voor de Rode Duivels, dit seizoen alweer twaalf treffers voor Club Brugge... Jelle Vossen heeft op zijn 27ste al een carrière uitgebouwd om u tegen te zeggen. Toch geloofde lang niet iedereen in de capaciteiten van de spits. “Hein Vanhaezebrouck zei dat ik het niveau van eerste klasse niet aankon”, onthult hij in Sport/Voetbalmagazine.

In 2009 was Hein Vanhaezebrouck trainer van de jonge Jelle Vossen bij Racing Genk. De latere kampioenenmaker van AA Gent zag het echter niet in Vossen, die bij de beloften van blauw-wit wel aan de lopende band scoorde. Gevolg: Vossen werd een seizoen lang uitgeleend aan Cercle Brugge. “Hein Vanhaezebrouck heeft toen tegen nogal wat mensen gezegd dat ik het niveau van eerste klasse niet aankon”, vertelt Vossen in Sport/Voetbalmagazine.

Hein Vanhaezebrouck. Foto: BELGA

Bij de start van het seizoen erop keerde Vossen terug naar Limburg en scoorde hij meteen twee keer tegen Beerschot (2-1 zege). De start van een geweldig seizoen: Vossen verlengde zijn contract en zou met twintig goals een belangrijk aandeel hebben in de titel van Racing Genk. Het ongelijk van Vanhaezebrouck was al bewezen. “Maar ik ben nooit er op teruggekomen”, aldus nog Vossen. “Vanhaezebrouck zal ook nooit zeggen dat hij zich heeft vergist.”

De spits van Club Brugge zegt ook begrip op te brengen voor de woorden van HVH. “Nu, ik was toen ook gewoon een andere speler, dat zal Hein wel kunnen beamen. En ik ben niet rancuneus: hij is een goede trainer, dat heeft hij ondertussen genoeg bewezen. Dus ik bekijk het positief: ook uit die moeilijke periode ben ik sterker teruggekomen.”