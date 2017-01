Katoen Natie transporteert nog vijf jaar bier AB InBev

Een contract dat bierbrouwer AB InBev sinds 2012 met logistiekgroep Katoen Natie in de Antwerpse haven heeft voor biertransport, wordt met vijf jaar verlengd. Dat is woensdag aangekondigd. Omdat AB InBev groei verwacht, denkt ook Katoen Natie te kunnen uitbreiden. Het hoopt op extra concessiegronden van het Havenbedrijf.

Momenteel verwerken circa 85 personeelsleden van Katoen Natie dagelijks zo’n 175 vrachtwagens en zo’n 185 containers. Ze verzorgen de export van de bieren Stella Artois, Hoegaarden en Leffe, en krijgen onder meer leeggoed, maar ook Coronabier binnen. Supertrucks voeren het bier naar Antwerpen, waar Katoen Natie het in containers steekt. Per trein gaan ze naar de Linkerscheldeoever, waar ze per schip worden geëxporteerd.

‘De exportvolumes nemen jaar na jaar toe toe. Noord-Amerika werd in het afgelopen jaar steeds belangrijker. Voor Hoegaarden is Azië de grootste afzetmarkt’, zei Bart Grieten, vicepresident Supply Europe (AB InBev). ‘Door steeds toenemende complexiteit op vlak van logistiek, zijn we opgetogen om met een betrouwbare partner als Katoen Natie de bestaande samenwerking met vijf jaar te verlengen.’

‘Miljard pintjes groeien per jaar’

Fernand Huts, baas van de Katoen Natiegroep, was tevreden en ziet groeimogelijkheden. ‘Hier (op de ‘Poland’-site in de Antwerpse haven aan het Delwaidedok, red.) staat de grootste bierterminal ter wereld. We verschepen er 2 miljard pintjes. We hopen er stap voor stap een miljard per jaar bij te kunnen doen.’

Eigen groeiprognoses geeft AB InBev niet, maar het wijst op miljoeneninvesteringen in de productiecapaciteit en het feit dat de brouwerij in Leuven met een derde is uitgebreid.

Huts zelf hoopt de huidige ruimte voor AB InBev te kunnen uitbreiden van 10 naar 26 tot 36 hectare. Antwerps Havenschepen Marc Van Peel(CD&V) - gezien de animositeit tussen Huts en het Havenbedrijf een opmerkelijke gast op het persmoment - gaf aan dat een beslissing snel zou volgen. Hij zei ook tevreden te zijn met het nieuwe partnerschap.