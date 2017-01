"Waar is het been van Kendall Jenner?", vraagt het internet zich af

Je weet ondertussen of 'the dress' nu goud of blauw was en waar er ergens een panda verstopt zit, maar weet je ook waar het been van Kendall Jenner is? Op een foto genomen tijdens de Golden Globes lijkt het topmodel maar één been te hebben. Dus vraagt het internet zich af: waar is het andere been naartoe?

De foto van Instyle Magazine, genomen tijdens de Golden Globes, toont drie beroemde meisjes -Hailey Baldwin, Kylie Jenner en Kendall Jenner - die in het echt zes benen hebben, maar op de foto zie je er maar vier. Haileys andere been zit duidelijk onder haar jurk, maar het been van Kendall is het onderwerp van een speurtocht op internet.

Dit zijn de theorieën tot nu toe:

- Kendall kruist haar benen en haar vermist been zit onder het andere en onder haar jurk- ze houdt haar lichaam gewoon in een erg vreemde hoek.

- Er is een foutje gebeurd met photoshop.

- Kendall heeft één been moeten laten amputeren.

Dit laatste theorie klopt alvast niet, want later die avond werd het topmodel nog gefotografeerd met allebei haar benen.