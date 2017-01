De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft de precieze aanvangsuren van de terugwedstrijd in de halve finales van de Croky Cup bekendgemaakt. Op 31 januari speelt Genk tegen KV Oostende om 20u45. De match is te volgen op Sporza en RTL. Een dag later, op 1 februari, speelt KAS Eupen tegen Zulte Waregem. Om 20u30 start de wedstrijd, die te zien is op Telenet en op RTL.