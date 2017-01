Belgische WAG schittert alweer in illustere Swimsuit Edition

De liefhebbers tellen alweer af naar de illustere "Swimsuit Edition" van Sports Illustrated. Voor zijn jaarlijkse bikinispecial weet het Amerikaanse sporttijdschrift altijd wereldberoemde sportsterren te strikken. Zo figureren de Amerikaanse olympische topturnsters Simone Biles en Aly ­Raisman dit jaar in de Special. Naast de bekende namen uit de sport zijn er ook ieder jaar een aantal topmodellen die in het magazine het betere badpak aanprijzen.

Een jaarlijks terugkerende naam is die van Rose Bertram. Deze 22-jarige bloedmooie Vlaamse (geboren in Kortrijk, opgegroeid in Deinze) poseerde de voorbije drie jaar al voor de Swimsuit Edition en mocht ook in de editie van 2017 niet ontbreken. Bertram is de vriendin van de Nederlandse voetballer Gregory Van der Wiel (ex-PSG, nu Fenerbahçe). Het is nog tot februari wachten tot het magazine in de rekken ligt.

Guess who's back for @si_swimsuit 2017?? here's a sneak peak! #SiSwim2017