Jeonbuk mag titel in Aziatische Champions League niet verdedigen

De Zuid-Koreaanse voetbalclub Jeonbuk Hyundai wordt in 2017 uitgesloten van deelname aan de Aziatische Champions League. Dat meldt de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC) woensdag. De titelhouder is betrokken bij een onfrisse zaak in eigen land waarbij scheidsrechters omgekocht werden.

Jeonbuk Hyundai mag in 2017 niet aantreden in de competities van de AFC “gezien de indirecte betrokkenheid bij activiteiten die als doel hadden om in 2013 en 2014 wedstrijden in het Zuid-Koreaans kampioenschap te beïnvloeden”, aldus de AFC.

De Zuid-Koreaanse voetbalbond ontnam eind september de ex-club van Kevin Oris negen punten in de K-League nadat een talentscout van Jeonbuk veroordeeld werd voor het omkopen van refs. Verder kreeg de Zuid-Koreaanse topclub een boete van 100 miljoen won (81.000 euro). Dat verhinderde Jeonbuk niet om in november de Aziatische Champions League te winnen.

Jeonbuk kan wel beroep aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).