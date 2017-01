Cercle Brugge rond met Mboyo

Ilombé Mboyo keert terug naar België. Cercle Brugge biedt de voormalige Rode Duivel een strohalm nadat zijn carrière bij het Zwitserse Sion in het slop geraakt was. Groen-zwart bereikte al een persoonlijk akkoord met Mboyo, die vanochtend medische tests aflegde. De aanvaller zou voor zes maanden gehuurd worden.

Cercle Brugge dribbelt zo reeksgenoot Union om de hand van Mboyo. Union toonde ook interesse in de voormalige Rode Duivel, maar de Bruggelingen hadden via sportief beheerder Maarten Allijns een goed contact met Mboyo. Maarten Allijns is immers de zoon van Kortrijk-voorzitter Jozef Allijns, waar Mboyo onder toenmalig coach Georges Leekens helemaal ontbolsterde.

Mboyo liet de clubentourage inmiddels via sms al weten ontzettend blij te zijn met de geboden kans en beloofde niet te zullen teleurstellen tijdens zijn periode bij Cercle.

De transfer van Mboyo naar Brugge maakt deel uit van het paniekvoetbal in 1B, waar iedereen als de dood is om bij de laatste vier te eindigen en degradatie te riskeren. Om die reden is er in de tweede reeks van het nationale voetbal een ware in- en uitstroom van spelers op gang gekomen. Enkele weken geleden nog maakte Cercle Brugge bekend dat het drie spelers van AS Monaco tot het einde van het seizoen kan huren, terwijl OH Leuven zopas nog zijn trainer Emilio Ferrera op de keien zette.