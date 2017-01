Trump wil aantal journalisten in Witte Huis inperken

De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump wil de toegang tot de regelmatige persconferenties in het Witte Huis aan banden leggen. Gevolg is dat sommige journalisten niet meer bij de persconferenties zullen kunnen aanwezig zijn, luidde het. Ondertussen bereikt de populariteit van afscheidnemend president Obama een piek.

Zijn staf wilde de briefings vanwege plaatstekort naar een andere ruimte verhuizen, maar de pers had zich daartegen gekant. Dat zei de president-elect in een woensdag uitgezonden interview met de nieuwszender Fox News.“Wij hebben zoveel mensen die willen deelnemen, dus zullen we de mensen moeten uitkiezen die toegang krijgen. Ik ben zeker dat andere mensen daar enthousiast over zullen zijn.” Dat laatste bedoelde Trump klaarblijkelijk ironisch.

Momenteel kan het Witte Huis echter niet beslissen welke journalisten toegang krijgen tot de persconferenties. Dat is een voorrecht van de White House Correspondents’ Association (WHCA), een vereniging van journalisten. De ruimte waar de persconferentie van de woordvoerder van de president momenteel bijna dagelijks plaatsvindt, ligt niet ver van het Oval Office.

Obama’s populariteit piekt

De populariteit van de afscheidnemende Amerikaanse president Barack Obama bereikt ondertussen ongekende hoogtes. Net nu hij vrijdag het Witte Huis officieel in de handen van Donald Trump achterlaat. Volgens een peiling van CNN/ORC, die woensdag werd gepubliceerd, bedraagt Obama’s waarderingscijfer 60 procent. Dat is zijn beste score sinds juni 2009.

Enkel Bill Clinton (66 procent in 2001) en Ronald Reagan (64 procent in 1989) konden op het einde van hun presidentschap een nog hogere ‘approval rate’ voorleggen.

Bovendien vindt 65 procent van de ondervraagde Amerikanen dat het presidentschap van Obama een succes was.

De keerzijde van Obama’s succes is dat de populariteit van een nieuw-verkozen president nooit lager lag dan nu.