Straffe beelden: dappere eend speelt levensgevaarlijk kat-en-muisspelletje met tijger.

Spelen met zijn eigen leven lijkt haast een plezier te zijn voor deze eend. De vogel nam in het Symbio Wildlife Park in Sydney een frisse duik, ook al was het gezelschap verre van ongevaarlijk. Niet minder dan een grote Sumatraanse tijger vergezelde de eend, wat onvermijdelijk leidde tot een minutenlang kat-en-muisspelletje.