Van Holsbeeck heeft “iets in zijn mouw” zitten maar maakt zich geen illusies over Lombaerts

Anderlecht realiseerde al vier transfers deze transferperiode: aanvallers Dauda Mohammed en Isaac Kiese Thelin en middenvelders Dylan Lambrecth en Adrien Trebel, die vandaag officieel werd voorgesteld. Toch mag er de komende twee weken nog een versterking verwacht worden in het defensieve compartiment. Herman Van Holsbeeck heeft naar eigen zeggen “iets in zijn mouw” zitten. Over de komst van Nicolas Lombaerts maakt hij zich echter niet te veel illusies meer...

“Weiler is zeer tevreden met de spelers die hij nu heeft”, zei manager Herman Van Holsbeeck voor de camera van VTM. “Centraal achteraan heeft de jonge Hannes Delcroix (17) het op stage uitstekend gedaan, het is een ongelofelijk talentrijke jongen. En Olivier Deschacht is aan het knokken om de komende maanden voor de zoveelste keer te laten zien dat je met Olivier Deschacht moet rekening houden. We kunnen Leander Dendoncker terug naar achter halen, met Spajic en wanneer Kara terugkomt (van Afrika Cup) op die positie genoeg mogelijkheden zijn voor Weiler.”

“Met de Russen is het weer zoals in augustus”

Toch blijft de naam van Nicolas Lombaerts circuleren in het Astridpark. De Rode Duivel stond deze zomer al op het punt te tekenen in Brussel maar Zenit blijkt niet de makkelijkste ploeg om mee te onderhandelen.

“Met de Russen is het weer zoals in augustus: de prijs verandert elke week”, zucht Van Holsbeeck. “Het is dus een moeilijk dossier maar het zou gek zijn om te zeggen dat we Lombaerts niet willen. Alleen weet ik uit ondervinding hoe moeilijk het is om met de mensen van Zenit een gesprek te hebben om mogelijk een akkoord te vinden. Dus ik maak me niet te veel illusies over Lombaerts.”

“Ik weet welke doelman Weiler wilt”

En dan is er nog de doelmannenkwestie. De jonge Roef most voor de winterstop plaatsruimen voor Boeckx maar Weiler wil er graag nog een ervaren doelman bij. Koen Casteels toonde zich bereid om naar Anderlecht te komen voor zes maanden, maar Wolfsburg stelde nog eens dat hij niet weg mag en zijn management lijkt zich daar ook bij neer te leggen.

“Ik weet welke doelman Weiler wilt - omdat hij de mentaliteit van die doelman kent - maar ik weet niet of ik die operatie zal kunnen realiseren”, aldus Van Holsbeeck. “Casteels is één van de twee doelmannen die in beeld zijn maar dan moet Wolfsburg een andere goede, tweede doelman hebben. Maar ik heb nog iets in mijn mouw.”

Via Mogi Bayat de Italiaan Salvatore Sirigu (30) voorgesteld, die door PSG werd uitgeleend aan Sevilla. “Sirigu is een topdoelman maar zijn probleem is dat hij de laatste maanden weinig heeft gespeeld.”

Kortom, we mogen komende weken toch nog wat transfernieuws verwachten bij Anderlecht. Met mogelijk dus een aap uit de mouw van Van Holsbeeck...

