Zit volgende voetbalrevolutie eraan te komen? “Schaf buitenspel en gele kaarten af”

Het WK met 48 landen werd nog maar pas bekrachtigd of een volgende voetbalrevolutie lijkt al voor de deur te staan. Legendarisch Nederlands international Marco van Basten heeft voor de FIFA een tienpuntenplan opgemaakt om het voetbal aantrekkelijker te maken. Voornaamste punten: geen buitenspel meer, de invoering van shootouts en tijdstraffen in plaats van gele kaarten.

Marco van Basten werd in september vorig jaar aangenomen als technisch directeur bij wereldvoetbalbond FIFA. Zijn belangrijkste missie: denken over voorstellen om het voetbal meer aantrekkelijk te maken. In het Duitse dagblad Bild licht de Nederlander zijn tienpuntenplan toe.

De tien punten van Marco van Basten

• Invoering van shootouts: “Elk team mag om beurt een speler vanop 25 meter op de doelman laten afgaan. Binnen de 8 seconden moet de actie afgelopen zijn. De doelman mag het strafschopgebied niet verlaten. Als hij de bal redt, is het afgelopen.”

• Tijdstraffen in plaats van gele kaarten: “Een tijdstraf van vijf of tien minuten schrikt meer af dan een gele kaart. Het is moeilijker met tien tegen elf of acht tegen negen te spelen.”

• Afschaffing van buitenspel: “Voetbal lijkt nu te veel op handbal, met hele teams geconcentreerd rond de eigen zestien. Mocht er geen buitenspel meer bestaan, zou het spel aantrekkelijker worden, zouden de aanvallers meer kansen krijgen en zou er meer worden gescoord. Dat is wat de fans willen zien.”

• De laatste tien minuten moeten effectief gespeeld worden: “De bal moet tijdens de laatste tien minuten in het spel zijn. Dit om te voorkomen dat het winnende team in het slot tijd gaat winnen door wissels door te voeren.” De klok zou dus stilgezet worden als de bal niet in het spel is.

• Vliegende wissels: “Hier praten we ook over, al zouden we dit beperken tot jeugdcompetities (dit is momenteel niet over de hele wereld van toepassing, nvdr). We moeten echter ook aan de scheidsrechter denken: hij moet altijd weten wie er op het veld staat.”

• Meer dan drie wissels: “Hier zouden we wel veel tijd aan kunnen verspillen. Een andere mogelijkheid is één of twee extra wissels in de verlengingen. Het spel en het ritme zouden er alleszins niet onder moeten lijden.”

• Geen groepen spelers meer die met de ref discussiëren: “Ook discussies kosten overbodige speeltijd. Daarom zou het goed zijn moest één speler van het team - de kapitein - als enige mogen praten met de ref.”

• Maximum aantal fouten: “Dit idee komt uit het basketbal: een verdediger kan slechts vijf overtredingen begaan. Daarna moet hij van het veld.”

• 8 tegen 8 op een kleiner veld: “Ik zou in het profvoetbal sowieso bij wedstrijden van elf tegen elf op een groot veld blijven, maar voor het jeugdvoetbal of bij de veteranen zou acht tegen acht op een kleiner veld perfect zijn. Ze zouden meer de bal hebben en meer plezier hebben omdat ze minder moeten lopen.”

• Minder matchen: “We moeten de kwaliteit van het spel vrijwaren. Daarom zou ik het aantal matchen willen beperken tot 50 op het hoogste niveau. We moeten sterren als Ronaldo, Messi en Ibrahimovic helpen om mentaal fris en helemaal fit aan de aftrap te komen door hen minder wedstrijden te geven waarin ze moeten spelen.”