Belgisch voetbaltalent verhuist van Ajax naar AS Monaco

Franco Antonucci (17) heeft een contract tot juni 2019 getekend bij AS Monaco. Het Belgische talent komt over van Ajax Amsterdam. Dat bevestigen de Monegasken woensdag.

“Ik ben heel tevreden dat ik getekend heb voor AS Monaco, een prestigieuze club die tot de beste in Europa behoort en een erg aantrekkelijk project heeft”, aldus de creatieve middenvelder, die in 2015 de jeugdopleiding van Anderlecht ruilde voor die van Ajax. “Ik ben van plan hard te werken om me te ontplooien in dit shirt.”

“We zijn erg tevreden met de komst van Franco Antonucci, die past in onze strategie om jonge en zeer beloftevolle spelers aan te trekken”, stelt Vadim Vasilyev, vicevoorziter van AS Monaco. “Bij Ajax Amsterdam heeft hij getoond veel kwaliteiten te hebben, waardoor hij gevolgd werd door de grootste clubs. We geloven erg in hem. Onze structuren hebben veel spelers helpen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat ze ook Franco zullen helpen om binnenkort zijn potentieel op het hoogste niveau tot uiting te laten komen.”