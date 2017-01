Softwarebedrijf vindt geen personeel meer in België: “We zullen nu ook in het buitenland moeten aanwerven”

Izegem - Het Belgische softwarebedrijf Skyline Communications is van plan om dit jaar nog meer dan honderd mensen met een technisch profiel aan te werven. De onderneming is concreet op zoek naar ICT-, software- en telecomingenieurs. Opvallend is dat het bedrijf “zo veel mogelijk” mensen in België wil aannemen, maar aangeeft dat het wegens een tekort aan de juiste profielen op onze arbeidsmarkt wel genoodzaakt is om ook in het buitenland aan te werven.

Skyline Communications is gevestigd in Izegem en ontwikkelt software voor de satelliet-, telecom- en broadcastsector. De onderneming is uitgegroeid tot een internationale speler, met projecten in meer dan honderd landen. Zo werden er vorig jaar nog contracten afgesloten met het Britse televisienetwerk Sky en met de Amerikaanse telecomoperator AT&T.

Om de groei verder te verzekeren, wil het bedrijf dit jaar meer dan honderd nieuwe hoogopgeleide medewerkers aannemen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er in België worden aangeworven. Het bedrijf stelt dat er wel degelijk de voorkeur wordt gegeven aan Belgische werknemers, maar dat er op de Belgische arbeidsmarkt nu eenmaal een tekort is aan geschikte profielen.

“Door de relatieve schaarste op de lokale arbeidsmarkt zijn we ondertussen genoodzaakt om ook voor onze kantoren in Portugal en de Verenigde Staten mensen aan te trekken”, zo staat in een persbericht. Skyline Communications hoopt uiteindelijk uit te kunnen komen op een fiftyfiftyverdeling.

“We vinden het opmerkelijk dat er vanuit de politieke wereld eigenlijk weinig initiatief komt om dergelijke situaties heel concreet en gefocust aan te pakken, want het is een gemiste kans voor onze economie. En het gaat hier tenslotte om een essentieel fundament van onze welvaart”, klinkt het nog.