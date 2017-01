Nigeriaan Aliko Bala moet “de Izquierdo van Zulte Waregem” worden

Zulte Waregem heeft zijn linksvoetige flankaanvaller met een individuele actie beet in de persoon van Aliko Bala. Wie, horen we iedereen denken? Het gaat om een 19-jarige Nigeriaan die niet toevallig van AS Trencin overkomt voor 3,5 seizoenen, dat is de club waar ook Moses Simon van AA Gent vandaan kwam. De deal is zo goed als rond maar wordt morgen afgerond.