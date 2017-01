Drie Bruggelingen kampen met kwaaltjes

Nog steeds geen Dion Cools op training bij Club Brugge. De flankverdediger bleef opnieuw binnen uit voorzorg.

Ook Jelle Vossen sloeg de ijskoude voormiddagtraining over. De topschutter van Club Brugge kreeg dinsdag een trap op training en had wat last. Heel erg lijkt die blessure niet, want in de namiddag postte Club een filmpje op sociale media waar Vossen een retro uitvoert in het kader van een fotosessie.

Ten slotte moest Claudemir gisteren de training vroeger verlaten na een trap, waarschijnlijk zonder erg.

Zowel Cools, Vossen als Claudemir zouden vrijdag opnieuw op post moeten zijn op training. Donderdag krijgen de spelers een dagje vrijaf na enkele drukke trainingsweken. Poulain was uitgeziekt en trainde opnieuw probleemloos mee met de groep. Van Rhijn (enkel) en Limbombe (pubalgie) blijven de langdurige afwezigen. De groep werd opnieuw aangevuld met enkele beloften.