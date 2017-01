Proximus experimenteert met ongelimiteerde mobiele data

Proximus is onder de noemer Proximus Move een proefproject gestart waarbij klanten van de operator mobiel internet kunnen krijgen zonder datalimiet, bovenop hun bestaande abonnement. Die klanten moeten wel in Gent wonen, toegelaten worden als lid en een uitje kopen.

Online loopt al enkele weken in stilte een campagne rond het “innovatieproject” Proximus Move, maar het aanbod voor onbeperkte data is nog maar sinds deze week actief. Concreet stelt de telecomoperator zijn Gentse klanten voor om lid te worden en “Move City Experiences” te kopen, en dan krijgen ze daar een maand onbeperkt 4G-dataverbruik bij. Zo is het mogelijk om met vijf naar de cinema te gaan voor 60 euro, inclusief een drankje.

Het doet sterk denken aan de manier van werken van Mobile Vikings, een niche-operator die zich al jaren richt op dataverslinders. Toeval of niet: achter Move zit Koen Delvaux, die mee aan de wieg stond van Mobile Vikings maar ondertussen hoofd Consumenteninnovatie is bij Proximus. Ook gelijkaardig aan Mobile Vikings is het kleine team dat erachter zit. Voor Move werken in Gent tien mensen. Zij geven klantenondersteuning via de sociale media. En Proximus rekent er duidelijk ook op dat net zoals bij Mobile Vikings een community ontstaat rond het merk.

Het proefproject loopt sowieso tot eind februari, wat betekent dat klanten tot eind maart onbeperkte data kunnen krijgen door “experiences” te kopen. “Afhankelijk van het succes beslissen we om Proximus Move verder te zetten of niet”, klinkt het op de website. Het is niet duidelijk hoeveel leden Proximus zal toelaten in het proefproject. Via de website kunnen geïnteresseerde klanten zich momenteel nog inschrijven op een wachtlijst.