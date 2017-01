“Rot op!” in het Pools: geen probleem voor Anderlecht-doelman Frank Boeckx

In zijn beste Frans hengelde de Poolse journalist Piotr Kozminski, werkzaam voor UEFA.com, vorige maand naar een interview met Anderlecht-doelman Frank Boeckx. Dus stuurde hij die een berichtje. Boeckx beantwoordde de Whatsapp- berichten echter in de moedertaal van de Pool. En in bewoordingen die niet verkeerd geïnterpreteerd konden worden.