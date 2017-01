Waarom alle Belgische clubs nu plots een Zweed in hun ploeg willen hebben

Carlos Strandberg naar Club Brugge, Isaac Kiese Thelin die landt bij Anderlecht en AA Gent dat nadrukkelijk naar de diensten van Tesfaldet Tekie hengelt: de anders zo koele Zweden zijn hot in de Jupiler Pro League. Een trend dus, maar zeker geen nieuwe. Van Congolezen over Joegoslaven tot Australiërs: al sinds het einde van de jaren vijftig vissen de Belgische clubs geregeld in eenzelfde vijver. Voormalig bondscoach Aimé Anthuenis (73) duidt de meest opvallende tendensen.