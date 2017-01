Hugo Broos heeft met Kameroen eerste overwinning op Afrika Cup beet, Siani scoort

Kameroen heeft woensdag op de tweede speelronde in groep A zijn eerste overwinning geboekt in de Afrika Cup. De Ontembare Leeuwen van bondscoach Hugo Broos waren in de Gabonese hoofdstad Libreville met 2-1 te sterk voor Guinee-Bissau.

Kameroen keek al na 13 minuten tegen een achterstand aan. Piqueti begon vanop de eigen helft aan een onweerstaanbare rush en knalde de 0-1 loeihard tegen de touwen. De Kameroeners waren duidelijk onder de indruk van het zorgeloze spel van Guinee-Bissau, maar slaagden er via Sébastien Siani wel in de score gelijk te trekken. De middenvelder van KV Oostende schoot op het uur de 1-1 van net buiten het strafschopgebied binnen. De Ontembare Leeuwen van Broos roken bloed en duwden het gaspedaal nog wat dieper in. Tien minuten voor tijd bezorgde Michael Ngadeu-Ngadjui hen de eerste zege van het toernooi. Behalve Siani maakte ook Collins Fai (Standard) de partij vol bij Kameroen.

Foto: AFP

Eerder op de dag speelden gastland Gabon en Burkina Faso 1-1 gelijk in groep A. Kameroen gaat met vier punten aan de leiding. Gabon en Burkina Faso volgen op twee punten, Guinee-Bissau is vierde met een punt. Zondag nemen de manschappen van Broos het in hun derde en laatste poulewedstrijd op tegen het gastland. Guinee-Bissau kijkt Burkina Faso in de ogen.