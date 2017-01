Guillaume Gillet wint met Nantes inhaalwedstrijd

Brussel - Nantes heeft woensdag de inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag in de Franse Ligue 1 tegen Caen met 1-0 gewonnen. Guillaume Gillet mocht bij Nantes de partij volmaken van coach en ex-Gouden Schoen Sérgio Conceiçao.

Emiliano Sala (65.) maakte met het enige doelpunt van de avond. Bij Caen startten Ivan Santini (ex-Standard en -Kortrijk) en Jonathan Delaplace (ex-Zulte Waregem) aan de match. De Kroatische spits werd een kwartier voor het laatste fluitsignaal naar de kant gehaald, tien minuten eerder werd Delaplace al gewisseld. Het competitieduel stond gepland op 10 december, maar ging door de dichte mist in het Stade de la Beaujoire niet door. In de stand rukt Nantes op naar de elfde plaats. Caen bezet de vijftiende stek.

APOEL Nicosia heeft woensdag de heenwedstrijd van de tweede ronde van de Cypriotische voetbalbeker met 2-1 gewonnen tegen Nea Salamis. Doelman Urko Pardo en Igor De Camargo maakten de match in Nicosia vol bij APOEL. De terugwedstrijd staat volgende week op de kalender.

In de Turkse beker heeft tweedeklasser Sivasspor een 0-2 zege geboekt op het veld van reeksgenoot Göztepe, waarbij Oost-Vlaming Murat Akin op het uur mocht invallen. Na vijf van zes speeldagen heeft Sivasspor op de tweede plaats drie punten meer dan Gözetepe, dat derde is in groep F. Enkel de top twee stoot door naar de eindronde. .