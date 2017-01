Dopingzondaar Luca Paolini stopt en kiest voor opvallende carrièreswitch

Dopingzondaar Luca Paolini heeft per direct een punt gezet achter zijn wielercarrière. De Italiaan, die dinsdag 40 werd, mocht na een schorsing van 18 maanden opnieuw koersen maar vond geen nieuwe ploeg.

Paolini werd in 2015 uit de Tour gezet nadat in zijn lichaam sporen van cocaïne werden gevonden. Hij werd door de UCI achttien maanden geschorst, maar droomde nog van een comeback. Alleen bleek niemand in het peloton daar open voor te staan.

“Ik heb hard getraind en had opnieuw een behoorlijk niveau”, aldus Paolini in de Gazzetta dello Sport. “Maar ik vond nergens een ploeg. Bij Astana bijvoorbeeld zei Vinokoerov dat hij me na mijn dopingschorsing geen contract meer kon geven. Daar moest ik om lachen. Ik had ook graag bij Bahrain-Merida gereden, maar de Arabische cultuur laat zeker geen fouten toe met alcohol en drugs. Toch bleef ik erin geloven. Ik had de kerstvakantie als deadline gesteld, maar er is niets gebeurd. Het smaakt toch een beetje bitter.”

Na zijn positieve plas getuigde Paolini dat zijn cocaïnegebruik een gevolg was van een verslaving aan slaapmiddelen. In de Gazzetta laat hij nu weten dat het opnieuw goed met hem gaat: “Met dank aan mijn dochter Gaia en een paar vrienden zoals Daniele Nardello en Paolo Bettini.”

Nu zijn carrière erop zit kiest Luca Paolini voor een nieuw leven. Samen met drie partners heeft hij in het historisch centrum van Como een bar overgenomen, genaamd Caffe Monti. “Maar ik werk ook aan projecten rond wielrennen en toerisme. En ik wil iets doen met wielerkleding.”