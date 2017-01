Het blijft nog enkele dagen stevig vriezen in Hoog-België

Vanuit het noorden ­nadert een zwakke ­storing met minder koude maar wel vochtigere lucht. Het systeem deelt ons land in tweeën: meer wolken in het noorden, meer zon in het zuiden.

We beginnen vandaag met stevige vrieskou, maar op veel plaatsen wordt het daarna een zonnige winterdag. In het noordwesten en het noorden van het land zullen wolkenvelden de zon hinderen, maar het blijft droog. De wind waait zwak uit het noordoosten. Het kwik komt in Vlaanderen ruim boven het vriespunt. In de hoge Ardennen blijft het licht vriezen.

Vannacht zullen de opklaringen in het noorden geleidelijk plaats maken voor meer en meer ­wolken. In het zuiden blijft het lichtbewolkt tot helder. Vandaar het ­contrast in minimumtemperatuur: rond -2 in Laag- en Midden-België, tot -7 in de Ardennen.

Vrijdag overheerst in Vlaanderen de bewolking, terwijl het zuiden geregeld de zon te zien krijgt. Het blijft wel droog. Maxima rond 4 graden.

Zaterdag verandert niet veel: meer wolken in het noorden, meer op­kla­ringen in het zuiden. Na de middag kunnen de ­zonnige perioden wat opschuiven naar Laag-België. Maxima rond 3 graden.

Zondag wordt vrij zonnig maar het kwik komt niet hoger dan 2 graden. Na het weekend wordt het minder koud.