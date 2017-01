"Het zal alleen van Mboyo zelf afhangen. Als hij dat nu ook beseft, slaagt hij. Zeker weten”

Het was de zomer van 2013. In alle transfergeweld ging de naam van Ilombe ‘Pelé’ Mboyo het meest over de tongen. Marc Wilmots had hem dat voorbije seizoen op 25-jarige leeftijd nog laten debuteren bij de nationale ploeg. De toenmalige bondscoach zag in Mboyo een potentiële nummer negen voor de Rode Duivels, waarbij Romelu Lukaku en Christian Benteke nog naar stabiliteit zochten.