Ploegdokter verklaart waarom Tom Boonen nu al zo scherp staat

Tom Boonen maakt indruk op training in Argentinië. Enkel en alleen door een foto van zijn rechterbeen, op Instagram gezet door teammaat Pieter Serry. Aders waarmee hij nu al naar het voorjaar kan, beaamt ook ploegdokter Yvan Vanmol.

“Neen”, zegt dokter Vanmol, “Ik heb de benen van Tom ook nooit eerder zo gezien. Zijn aders zijn heel uitgesproken: heel dicht aan de oppervlakte en een heel dik. Er zijn een aantal redenen: eerst en vooral de hitte in Argentinië, waar hij samen met de ploeg traint voor de Tour of San Luis (start komende maandag, nvdr.). De hitte doet het hart heel sterk kloppen, er wordt een grote hoeveelheid bloed door de aders gepompt.”

“Daarnaast weegt Tom op dit moment twee, drie kilo lichter dan op hetzelfde moment vorig jaar. Hij staat zichtbaar heel scherp. Nu is scherp staan nog niet per se hetzelfde als in vorm zijn, maar Tom is dat zeker wel. Op ploegstage was hij bij de sterksten van de ploeg, ook bergop. Een paar jaar geleden al is hij erg op zijn voeding gaan letten. En deze winter heeft hij ook opnieuw meer aan krachttraining kunnen doen. Vorig jaar was dat verboden, omdat krachttraining voor een onderdruk zorgt ter hoogte van de schedel. Na de breuk die hij in Abu Dhabi opliep aan het slaapbeen, was dat te risicovol.”

“Na het seizoen heeft Tom nu hoogstens twee of drie weken stilgelegen. Daarna is hij meteen opnieuw beginnen te fietsen. Hij weet ook dat zijn seizoen op 9 april voorbij is, dat hij zich niet moet uitwringen tot september. Psychologisch helpt dat om meteen de juiste motivatie te vinden. Ook daarom is hij nu al zo goed in vorm. En zien zijn benen er zo scherp uit.”