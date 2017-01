Steeds meer jongeren kiezen voor “jobzekere” opleiding aan hogeschool, universiteiten zien inschrijvingen dalen

Aan de hogescholen schreven zich dit academiejaar 120.676 studenten in, ­terwijl de universiteiten met 116.084 inschrijvingen voor het eerst een daling zien. De hogescholen laten de uniefs daarmee voor het eerst overtuigend achter zich. “Jongeren proberen nu minder eerst eens aan de unief, om daarna af te zakken naar de hogeschool.”

Jongeren kiezen de voorbije jaren steeds vaker voor de hogeschool om verder te studeren na het middelbaar. De inschrijvingen zijn toegenomen met 1,7 procent in vergelijking met vorig academiejaar, terwijl de universiteiten een lichte ­daling optekenen van 0,16 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ­Hoger Onderwijs in Cijfers.

Het is de eerste keer dat de uniefs het met minder studenten moeten stellen dan het jaar ervoor. Sinds 2002 stegen de aantallen gestaag, van 56.586 naar het dubbele nu. Het lijkt erop dat de universiteiten een plafond hebben bereikt, terwijl de hogescholen erin geslaagd zijn om aan een breed publiek duidelijk te maken dat hun opleidingen zowat een garantie zijn op een job.

“Vroeger hadden hogescholen te kampen met een negatieve perceptie, dat zij minderwaardig zijn dan de unief”, zegt onderwijskundige Martin Valcke (UGent). “Dat juk lijken ze nu van zich te hebben afgegooid.” Ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wijst op de stijgende waardering voor de ­professionele ­bachelors.

Sneller diploma

Door de economische malaise van de voorbije jaren zouden studenten voor die werkzekerheid opteren. De Vlaamse Hogescholenraad becijferde dat 95 procent van hun afgestudeerden binnen het jaar werk vindt. Bovendien halen ze hun diploma in drie jaar tijd, in plaats van vier voor een doorsnee master. En dus hebben ze minder kosten.

De groei heeft volgens Valcke niets met een gebrek aan ambitie te maken. Jongeren zouden net heel bewust voor een praktische richting kiezen, in plaats van eerst “hoog” te mikken op de universiteit. “We zien het watervaleffect afnemen, waarbij ze na de unief afzakken naar de hogeschool. Er is net een omgekeerde beweging: studenten die het goed doen op de hogeschool, halen nu vaker via een schakelprogramma nog een master aan de unief.” Dit academiejaar volgen 6.994 studenten zo’n schakelprogramma, tien jaar geleden waren dat er 2.591.

KU Leuven verliest

Maar als er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. In dat laatste kamp moet de KU Leuven de meeste klappen incasseren, met bijna 1 procent minder studenten. “Een mogelijke verklaring is het grotere aandeel allochtonen onder de 18-jarigen”, zegt Luc De Schepper, rector van de UHasselt en voorzitter van de Interuniversitaire Raad. “In Limburg is dat nu 31 procent, en we weten dat zij minder doorstromen naar de unief. Dat werkt de segregatie in onze samenleving in de hand.”