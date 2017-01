Primeur: eerste moslima met hoofddoek in Vlaams tv-spel

Opvallende primeur op VTM woensdagvond: voor het eerst nam een moslima met hoofddoek deel aan een spelprogramma op de Vlaamse televisie. Luna Cnop (foto) was te zien in Ligt er Flan op de Mont Blanc?, de show van Niels ­Destadsbader. De 21-jarige ­studente rechtspraktijk is op en top Belgisch, maar bekeerde zich drie jaar geleden tot de islam.