CLUBNIEUWS. Roemeen moet Trebel opvolgen bij Standard, AA Gent laat verdediger gaan

Roemeen moet Trebel opvolgen bij Standard



Standard heeft zijn opvolger voor Adrien Trebel bijna beet. De Rouches staan op het punt zich te versterken met Razvan Marin (20). De Roemeense international komt voor zo’n 2,4 miljoen euro over van FC Viitorul en tekent normaal gezien vandaag een contract tot medio 2021.



Marin staat in Roemenië te boek als een groot talent. Al op zijn zeventiende debuteerde hij in de hoofdmacht van FC Viitorul, de club waar levende legende Gheorghe Hagi hoofdtrainer is. Op zijn 20ste heeft Marin al 82 wedstrijden op het hoogste niveau op de teller. In oktober vorig jaar debuteerde de jonge middenvelder met glans voor de nationale ploeg in de WK-kwalificatiematch tegen Armenië (0-5). Hij scoorde en gaf een assist.



Volgens de Roemeense media genoot Marin ook belangstelling van clubs als Ajax, Zenit, Roma en Steaua Boekarest. Toch koos hij voor Standard. Gisteren verliet de middenvelder het trainingskamp van zijn club in Cyprus om via Boekarest door te reizen naar Luik. Zijn vlucht liep echter forse vertraging op en uiteindelijk moest Marin via München naar Zaventem doorreizen. Iets voor middernacht arriveerde hij. Vanmorgen wordt hij in Luik verwacht voor de medische keuring. Als hij die doorstaat, zal hij later op de dag voor 4,5 jaar tekenen bij Standard. (bfa)



AA Gent laat verdediger gaan



Het ziet ernaar uit dat de Deense verdediger Lasse Nielsen AA Gent verlaat. De Buffalo’s hebben een akkoord op clubniveau met de leider in de Zweedse competitie, Malmö FF. Nielsen zelf trekt er in principe vandaag naartoe om er over zijn eigen voorwaarden te onderhandelen en medische tests af te leggen. Als alles goed gaat, verlaat hij Gent na 2,5 seizoenen.



De huidige coach van Malmö, Magnus Pehrsson, had Nielsen nog onder zijn hoede bij het Deense Aalborg. De leider in de Zweedse competitie wil zijn defensie versterken en Nielsen is topprioriteit. De Deense centrale verdediger stond soms ter discussie door individuele fouten – onlangs nog twee in de topper tegen Anderlecht – maar kende ook uitstekende periodes bij de Buffalo's, met name in het kampioenenjaar. Bij AA Gent had hij nog een contract dat tot juni 2018 liep. (vdm)

Alleen de finale trekt volk, weet iedereen intussen. Francky Dury had vooraf gezegd dat de supporters van Zulte Waregem die gisteren niet zouden komen opdagen, ook niet naar de finale zouden moeten komen. Indien Essevee doorstoot, weet het nu al: niet meer dan 2.900 Zulte Waregem-supporters in het Koning Boudewijnstadion. Zoveel waren er gisteren namelijk in het Regenboogstadion (1-0).



Na Strandberg (20) komt ook Marko Nikolic (19) naar Westerlo. De Zweedse spits ging vorige week mee op stage en liet een goede indruk. (sks)

Ari Skulason (Lokeren) is twee tot drie weken out met een scheurtje in de kuit. Ingason trainde bij Granada, al is het contract nog niet getekend.(whb)