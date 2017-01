Waarom Trebel naar Anderlecht en niet naar AA Gent trok

Voor zo’n dertig (!) journalisten stelde Herman Van Holsbeeck gisteren zijn stunttransfer Adrien Trebel (25) voor. Met de komst van de Standard-middenvelder en spits Isaac Kiese Thelin acht René Weiler zijn ploeg sterk genoeg voor de titel. Van Holsbeeck zoekt eventueel nog wel een keeper, maar enkel als er zich een “opportuniteit” aandient. Daarom maakt de Anderlecht-manager nu al een eerste balans op van deze transferperiode.

Door Adrien Trebel weg te halen bij Standard, voor de neus van Gent, heeft Anderlecht een prestigeslag gewonnen. “Dat Trebel echt naar Anderlecht wilde komen, bewijst dat we in België nog altijd de nummer één zijn”, aldus Herman Van Holsbeeck. “Twijfelden jullie daaraan? Het was zeker niet zo dat we Gent of Standard bewust wilden verzwakken om ze uit Play-off 1 te houden. Deze zomer speelden we tegen onze verwachting in Defour kwijt en toen al vonden we dat Trebel hét profiel had om Steven te vervangen.”

Gent voelt zich wel gepakt. Zij hadden vrijdag een akkoord met Standard en jullie kaapten Trebel nog.

“Kijk, toen bleek dat Trebel echt weg wilde bij Standard, hebben we Adrien gebeld. Hij zei direct: Als Anderlecht me wil, geef ik mijn woord aan jullie. We hadden ook aan Standard-voorzitter Bruno Venanzi gevraagd hoeveel hij voor Trebel (3 miljoen, nvdr.) wou en daarna kwamen we snel tot een akkoord. Trebel belde daarna zelf naar de andere geïnteresseerde partijen om zijn keuze te verantwoorden. Daar kun je toch alleen maar respect voor hebben? Hij wist heel goed wat hij wou. Dat betekent niet dat hij een moeilijke jongen is, zoals ik overal lees.”

We citeren Gent-voorzitter Ivan De Witte: “In 2008 had ik een akkoord met Anderlecht over Guillaume Gillet voor 1,6 miljoen. De dag nadien kreeg ik een bod van 3,5 miljoen, maar Gillet ging toch naar Anderlecht. Zo werkt het blijkbaar niet meer.”

“Ik zou daarop kunnen reageren, maar ik ga dat niet doen. Ivan De Witte en Michel Louwagie ken ik heel goed en ik begrijp dat ze ontgoocheld zijn, maar het is een zaak tussen hen en Standard. In het voetbal win je soms en verlies je soms. Het is niet zo dat wij Gent overboden hebben. Het was de keuze van de speler. Zelfs als er een bod uit China of Engeland was gekomen, had Trebel nog voor ons gekozen. Zo wilde de halve rechterkolom uit de Bundesliga hem, maar Adrien wil hier voor de prijzen voetballen.”

Jullie harde supporterskern ergert zich wel aan het feit dat jullie na de uitgespuwde Defour weer een Standard-speler halen.

“Haal ik een onbekende buitenlander of een ex-vedette, dan is het niet goed. Haal ik een speler bij een concurrent: weer kritiek. Rendez-vous na het seizoen. De situatie van Trebel is ook anders dan die van Defour. Bij Steven was de woede nog niet weg na twee ­titels van Standard en zijn uitlatingen na de beenbreuk van Wasilewski. ­Trebel engageert zich volledig voor Anderlecht.”