Mama’s Jasje opnieuw in hitlijsten dankzij Philippe Geubels

Mama’s Jasje-frontman Peter Van Laet (49) zei woensdag in onze krant al dat hij een flesje wijn ging opentrekken, maar dat mag nu champagne worden: Zo Ver Weg, een hit van zijn groep uit 1989, is gisteren plots de iTunes-charts ingedoken en belandde zelfs in de top 30.

Die revival is te danken aan Philippe Geubels die het nummer dinsdagavond samen met Jef Neve bracht in het Eén-programma Het Huis. Geubels verklapte dat hij een grote fan is van Vlaamse muziek en dat hij Mama’s Jasje zelfs beter vindt dan The Beatles.