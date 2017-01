Theo Francken (N-VA) ergert zich aan VRT en De Morgen: “Diepe. Zucht.”

Het zit er bovenarms op tussen Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) enerzijds en VRT en De Morgen anderzijds. Aanleiding is een reportage in een vluchtelingenkamp in Duinkerke die op Radio 1 was te horen.

“Is dit een journaliste of een activiste? Of is dat tegenwoordig hetzelfde bij de VRT? Onvoorstelbaar”, tweette Francken woensdagochtend over de reportage van VRT-journaliste Marjan Temmerman. In volgende tweets maakt hij duidelijk dat de term ‘vluchteling’ fout gebruikt wordt omdat de mensen in kwestie geen asiel aangevraagd hebben. Ook haar “gratuite beschuldigingen aan het adres van de politie” schoten bij de staatssecretaris in het verkeerde keelgat.

Is dit een journaliste of een activiste? Of is dat tegenwoordig hetzelfde bij de @vrtderedactie ? Onvoorstelbaar. @radio1be #deochtend — Theo Francken (@FranckenTheo) January 18, 2017

@marjantemmerman een vluchteling is iemand die een vluchtelingenstatus heeft. Die kan je niet krijgen als je geen asiel aanvraagt. — Theo Francken (@FranckenTheo) January 18, 2017

Op Twitter stelde Temmerman zich niet voor of tegen uit te spreken. “Ze zijn op de vlucht, vragen geen asiel aan, dus geen asielzoeker, maar wel vluchteling.” Inge Vrancken, hoofdredacteur van Het Journaal, reageerde in De Morgen: “We begrijpen dat het juridische onderscheid tussen vluchtelingen, migranten en asielzoekers vanuit politiek oogpunt heel belangrijk is voor de staatssecretaris. Bij een algemeen verslag vanuit een kamp als dat van Duinkerke kiezen we ervoor om de term vluchtelingen te gebruiken. Wij doen aan journalistiek voor een breed publiek, niet aan politiek”, aldus Vrancken, die niet opgezet is met het debacle. “Twitter is geen plaats om een genuanceerd debat te voeren”, klinkt het nog.

Maar donderdagochtend ging de discussie door. Francken kon zich niet vinden in het artikel in De Morgen over het twitterrelletje met de titel ‘Theo Francken schoffeert de VRT alweer: uitschuiver of uitgekiende strategie?’

“Journaliste schoffeert de politie met gratuite geweldbeschuldiging. Ik reageer. Ik schoffeer de VRT. Diepe. Zucht. ”, tweette hij. Om het vervolgens als een “incorrect artikel” te bestempelen.