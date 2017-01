Sporting Gijon stelt Rubi aan als nieuwe coach

Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ is de nieuwe coach van Sporting Gijon. Dat heeft de nummer achttien uit de Spaanse Primera Division bevestigd. Donderdagochtend leidt hij zijn eerste training bij zijn nieuwe werkgever.

Rubi volgt de twee dagen geleden ontslagen Abelardo Fernandez op. Die werd de laan uitgestuurd omwille van de zwakke competitieresultaten. Gijon staat na achttien speeldagen pas achttiende in de stand en kon dit seizoen nog maar driemaal winnen. Het pakte twaalf punten en houdt enkel Granada (10) en Osasuna (9) achter zich.

Fernandez was vanaf februari 2014 T1 van Gijon, onder zijn hoede steeg de club in 2015 naar de Primera Division. Rubi zat na zijn ontslag in mei vorig jaar bij Levante zonder club.