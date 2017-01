Voelt Witsel nattigheid? “Ik hoop dat ze toch nog meer buitenlanders kopen”

Heeft Axel Witsel al spijt van zijn transfer? Zelf ontkent hij dat met klem (”Ik ben blij met mijn keuze’’) maar toch klinkt er een vorm van wanhoop in zijn reactie aan de NOS op de maatregel van de Chinese Voetbalbond wat betreft het aantal buitenlandse spelers. “Ik hoop dat ze nog van gedachten veranderen...”

Tianjin Quanjian, de nieuwe club van Axel Witsel, stond maandag op het punt de Colombiaanse aanvaller Radamel Falcao (Monaco) aan te trekken, totdat de Chinese Voetbalbond de nieuwe restricties bekendmaakte wat betreft het aantal buitenlandse spelers.

De voorzitter van de club, Shu Yuhui, bevestigde dat de nieuwe regels die maandag in werking traden de stopzetting hadden ingeluid van onderhandelingen met verschillende Europese topspelers. “Tianjin Quanjian had contacten met spitsen Diego Costa (Chelsea), Edinson Cavani (PSG) en Karim Benzema (Real Madrid) en was bezig de transfers van Radamel Falcao (Monaco) en Raul Jimenez (Benfica) af te ronden”, legde Yuhui uit.

Op dat moment kondigde de Chinese Voetbalbond echter aan dat het het aantal buitenlandse spelers per team verminderd werd van vier naar drie. Op die manier wilde het meer mogelijkheden geven aan Chinese spelers om hun niveau op te krikken. “Falcao en Jimenez stonden op het punt te tekenen, maar toen kregen we het bericht van de restricties binnen”, vervolgde Yuhui. “We hadden nadien geen keuze meer en moesten onze plannen veranderen.”

Witsel: “Het is jammer”

“Onze voorzitter is ambitieus”, reageerde Axel Witsel tegen NOS -correspondent Marieke de Vries. “Hij heeft mij gekocht en ik weet dat hij nog meer buitenlanders wil halen. Al is dat niet makkelijk met de nieuwe regels in China. Toch hoop ik dat hij nog iemand koopt.”

De maatregel kwam er om te beletten dat Chinese voetballers botsen op de betere (en duurdere) buitenlanders. En dat terwijl de overheid juist Chinese voetballers wil beter maken om op internationaal vlak mee te doen op een hoger niveau.

“Natuurlijk moeten Chinese spelers zich kunnen ontwikkelen”, beseft de Rode Duivel. “Maar het is ook jammer, want met meer buitenlanders wordt de competitie ook beter. Ik hoop dat ze nog van gedachten veranderen. En dat de club nog meer buitenlanders kan kopen. Maar ik ben blij met mijn keuze.’’

Monstersalarissen

Sinds de zomer is door Chinese clubs voor meer dan 250 miljoen euro aan transferbedragen uitgegeven aan (sub)toppers zoals Oscar, Carlos Tévez, Hulk en Axel Witsel. Ze werden naar China gelokt door duizelingwekkende salarissen. Zo krijgt Oscar 470.000 euro per week (!) en is Tévez met 722.000 zelfs de bestbetaalde speler aller tijden. Witsel kreeg een monstersalaris van 18 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: Kevin De Bruyne strijkt volgens de door Football Leaks gelekte documenten dit seizoen zonder premies 7,1 miljoen euro op bij Manchester City...

Ongetwijfeld kreeg Witsel de belofte dat er nog meer buitenlandse toppers naar Tianjin Quanjian zouden komen. Maar die belofte lijkt Shu Yuhui dus niet te kunnen waarmaken. Voelt de Rode Duivel toch nattigheid nadat hij het niveau van zijn ploegmaats heeft mogen ontdekken op training...?